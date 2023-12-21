«آثار الكرنك»: إدراج ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في الأجندة السياحية

قال عبدالخالق عبدالحميد، مدير عموم منطقة آثار الكرنك، إنّ الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس في معبد الكرنك مستمرة، أما الاحتفالات التي كانت تجرى على هامش الحدث متوقفة بسبب الأحداث في قطاع غزة، لافتا إلى إدراج الاحتفالية في الأجندة السياحية لجذب عدد أكبر من الضيوف لزيارة مصر.

توقف العديد من الفعاليات

وأضاف «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ العديد من الفعاليات لم تجرى هذا العام مثل فرق الفنون الشعبية والتحطيب والكشافة وغيرهم، وما زال الحضور كبيرا للغاية كون الظاهرة فريدة.

ولفت إلى أنّ كثير من الجنسيات حريصة على متابعة ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس كالأمريكان والإنجليز والبلجيكيين فضلا عن بعض الجنسيات الأوروبية.

دلالة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس

وأكد أنّ تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس ظاهرة فلكية تتكرر في 33 معبدا ومقصورة أخرى في مصر، مشيرا إلى أنّ الظاهرة تدل على براعة المهندس المصري القديم في علوم البناء والفلك رغم استخدام أدوات بسيطة.