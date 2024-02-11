لص يحاول سرقة 20 حمامة في العراق.. ماذا حدث له ؟

استطاعت عائلة عراقية في محافظة ذي قار، جنوب غرب العراق في قارة آسيا، القبض على لص كان يحاول سرقة 20 حمامة و300 ألف دينار عراقي وسط أزمات اقتصادية وسياسية تمر بها العراق.

اللص يدخل شمال مدينة الناصرية

وذكرت قناة «السومرية نيوز»، أن محافظة ذي قار يعيش بها عدد من مختلف الطوائف العراقية والجميع يعرف الجميع هناك لذا تم الترصد لهذا اللص بسهولة، حيث دخل منزل في حي الشطرة شمال مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي كار.

عملية سطو فاشلة

وكان عمر اللص أقل من 20 سنة ونفذ عملية سطو فاشلة، وكان معه حصيلة سرقته 300 ألف دينار و 20 طير حمام طمع فيهم، وسلمت العائلة العراقية اللص إلى الشرطة من أجل اتخاذ إجراء قانونية ضده.

محافظة تاريخية

وتضم المحافظة تجمعات ومواقع أثرية تعود إلى 5000 سنة، وتوجد فيها عدد كبير من المساجد التاريخية في البلاد، وتضم 7 جامعات ويزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، وتحتل المركز الرابع من حيث عدد السكان فيها وتحتل المركز السابع من حيث المساحة في المحافظات العراقية، حيث أكبرها هي العاصمة بغداد، وتأسست ذي قار في عام 1869 ولم تسلم من الغزو الأمريكي في مطلع عام 2003 لكن تحاول السلطات العراقية حاليا على إعادة الأمن فيها والحياة لطبيعتها مرة أخرى.