عاجل.. أستاذ تاريخ يكشف حقيقة صادمة عن الملك فاروق.. ملف سري وتهديد بالإقالة

قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن الملك فاروق تلقى تهديدات من أجل الموافقة على حكومة مصطفى النحاس الوفدية، وإلا سيتم الإفصاح عن أمور قد لا تروق له.

الملك فاروق شاف الصور تراجع

وتابع «الدسوقي»، في لقاء تليفزيوني مذاع عبر فضائية «المشهد» مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة في برنامج «توتر عالي»، :«الملك فاروق قيل له ياتجيب النحاس يا تستقيل أنت من الحكم.. وتم فتح ملف قدامه فيه صور في البارات وفي الملاهي يلعب القمار وعلى شواطئ البحار».

هي دي مصر الملكية

وواصل: «خاف الملك فاروق وقرر عودة الوفد لتولي الحكم.. دي الملكية اللي بتتكلموا عنها دي ناس مش عارفة حاجة وضحايا لوسائل إعلام مُعادية للحكم الوطني الذي أسسته ثورة 1952 على يد الضباط الأحرار».

تفاصيل عزل فاروق

فاروق الأول أو الملك فاروق توفى في عام 1965 بعد إقالته من الحكم على يد ثورة يوليو 1952 ليكون آخر ملوك مصر من أسرة محمد علي وظل في منصبه 16 سنة، وأجبرته ثورة 23 يوليو على التنازل للحكم لابنه أحمد فؤاد الذي كان حينها عمره 6 أشهر، وتم عزله فيما بعد لتصبح مصر دولة جمهورية في 18 يونيو 1953 بعد أن كان مملكة.

وعاش الملك فاروق في روما وسويسرا وفرنسا بعد نفيه وتوفي في 18 مارس 1965 في مارس ودفن في القاهرة بناء على وصيته.