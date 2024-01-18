غلق كوبري الملك فاروق في المنيا لمدة ثلاثة أسابيع لأعمال الصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، إغلاق كوبري الملك فاروق (الكوبري العالي) في مدينة المنيا، لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من صباح الجمعة 19 يناير الجاري وحتى 8 فبراير المقبل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للكوبري.

إصلاح الأجزاء المتهالكة من الكوبري

وأوضح عامر طه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن أعمال الصيانة ستشمل إصلاح الأجزاء المتهالكة من الكوبري، وتغيير الفواصل، ورفع كفاءة الهيكل الحديدي.

وأضاف أن الكوبرى البديل سيكون كوبرى محمد بدوى، وذلك بتغيير اتجاه الكوبرى من شارع محمد بدوى إلى طريق مصر أسوان الزراعي.

الطريق البديل كوبري محمد بدوي

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا سائقي السيارات الالتزام بالطريق البديل وهو كوبري محمد بدوي والذي سيتم تغير مساره ليكون طريقا لدخول مدينة المنيا بدلا من الخروج منها، حفاظا على سلامة المواطنين.

الجدير بالذكر أن كوبري الملك فاروق يعد من أهم الكباري في محافظة المنيا، ويربط أحياء شهاين والخشابة والمصاص والطريق الزراعي السريع غرب الترعة الإبراهيمية بمدينة المنيا التي تقع شرق الترعة.