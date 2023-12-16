6 معلومات عن كوبري أخميم في سوهاج بعد غلقه للصيانة.. افتتحه الملك فاروق

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم السبت، غلق كوبري أخميم سوهاج لمدة 6 أشهر للصيانة العاجلة عقب ظهور تشققات وتصدعات بالكوبري، وحددت المحافظة طريق مدخل سوهاج الجنوبي وطريق المدينة الطبية كطرق بديلة للذهاب بين حي شرق وحي غرب، حيث يربط كوبري سوهاج أخميم بين الشرق والغرب.

معلومات عن كوبري أخميم سوهاج

وتنشر «الوطن» وفقا لمحافظة سوهاج أبرز 9 معلومات عن كوبري سوهاج أخميم كالتالي..

- يقع كوبري سوهاج أخميم، بمدخل حي الشرق وبداية مركز أخميم لذا يطلق عليه كوبري أخميم.

-افتتح كوبري أخميم في سوهاج عام 1951.

-افتتح الملك فاروق الكوبري ورافقه رئيس الوزراء آنذاك مصطفى باشا النحاس ووزير المالية فؤاد باشا سراج الدين ووزير النقل والمواصلات بذلك الوقت محمد باشا محمد الوكيل.

- أنشئ كوبرى أخميم الشركة الألمانية، جوليوس برجر للأشغال العمومية.

-شارك بإنشاء كوبرى سوهاج أحد أشهر مقاولي الأحجار في سوهاج حيث تولى أعمال الدبس وتركيب الأحجار.

-يتميز كوبرى أخميم سوهاج بخاصية الفتح والغلق بالجزء الحديدى به ويتم ذلك عند مرور السفن الكبرى بنهر النيل.

كوبرى أخميم بسوهاج

ويعد كوبري أخميم في سوهاج من أقدم الكباري المعدنية بالمحافظة، ويكتسب أهميته من ربطه غرب المحافظة بشرقها، ليربط المواطنين أيضا والمصالح الحكومية الموزعة بين الجانبين، فضلا عن كونه ممشى للتريض للكثيرين فترة الصباح، حيث ارتبط الكوبري بالطفولة والشباب، فقد ظل الطريق الوحيد بين حي غرب وجامعة سوهاج بحي شرق، حتى تم بناء كوبري سوهاج العلوي، ليخفف العبء عن كوبرى أخميم.