انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة الدقهلية.. المدارس تستقبل مليون طالب

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انتظام الدراسة في الترم الثاني بمدارس المحافظة، التي استقبلت أكثر من مليون طالب في مختلف المراحل الدراسية.

انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة الدقهلية

وقال إن الدراسة انتظمت اليوم بمدارس محافظة الدقهلية، مع بدء الترم الثاني، إذ قامت المدارس بفتح أبوابها لاستقبال مليون و25 ألفا و387 طالبا وطالبة في بداية الترم، وسط إجراءات وقائية، وتنظيم تابور الصباح ومراسم الإذاعة المدرسية، مؤكدا ضرورة تحقيق الانضباط وتطبيق نظام الغياب الإلكتروني للطلاب.

إعداد جداول الترم الثاني وتوزيع المهام

كما أكد «شعبان» الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية في أسرع وقت، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس، مشددا على ضرورة استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا، وتسليم الكتب الدراسية للطلاب.