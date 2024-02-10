13 مدرسة مستثناه من بدء الفصل الدراسي الثاني في المنوفية غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بدء الفصل الدراسي الثاني غدًا، باستثناء 13 مدرسة موزعة على الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة.

وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، إنّ هناك 13 مدرسة للأقباط، بدأت الدراسة اليوم، ولذلك يكون غدا إجازة بها، وهذه المدارس موزعة على 4 إدارات تعليمية كالتالي: «شبين الكوم - تلا - الباجور - منوف».

جاهزية واستعداد المدارس

وتابع «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ جميع مدارس محافظة المنوفية مستعدة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، لتلقي العلم والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، إذ جرى عقد اجتماع موسع مع مديري الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة، للتأكد من مدى الاستعداد وانتهاء جميع أعمال الصيانة .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه أعطى تعليمات لمديري التعليم، بالنزول إلى المدارس التي تعمل اليوم، للاطمئنان على سير الدراسة دون عقبات، وأنّه أرسل تقريرًا إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستعداد جميع المدارس التام للفصل الدراسي الثاني.

إجازة نصف العام الدراسي

وانتهت إجازة نصف العام الدراسي، أمس 9 فبراير، بعد استمرارها لمدة أسبوعين، ومن المقرر أنّ يستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 3 أشهر مقبلة أي نحو 14 أسبوعًا.