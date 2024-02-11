توافد الطلاب على المدارس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالمنوفية 

توافد الآلاف من طلاب وطالبات الابتدائية والإعدادية والثانوية بمحافظة المنوفية على المدارس اليوم، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي والتي استمرت لمدة أسبوعين.

جاهزية جميع المدارس

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، جاهزية واستعداد جميع المدارس لاستقبال الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنه اجتمع بمديري الإدارات التعليمية في المراكز والذين أكدوا جاهزية واستعداد المدارس دون مشكلات.

وتابع «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة في المحافظة استعدت لاستقبال الطلاب، مشيرا إلى أنه يتابع باستمرار مدى استعداد المدارس على مستوى محافظة المنوفية للوقوف على الصعوبات التي قد تواجههم خلال أيام الدراسة.

مدارس مستثناة من الحضور اليوم

الجدير بالذكر أنه يوجد 13 مدرسة مستثناة من الحضور اليوم، وهي مدارس الأقباط الذين حضروا بالأمس، وحصلوا على أجازة اليوم، كون الأحد يوم عطلة رسمية بها، وذلك على مستوى 4 إدارات هي «شبين الكوم - تلا - الباجور - منوف».