بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 في بعض المحافظات.. يستمر 14 أسبوعا

بدأ الفصل الدراسي الثاني 2024 في بعض المحافظات اليوم، على مستوى الجمهورية، ويستمر 14 أسبوعًا بإجمالي 96 يومًا، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 في بعض المحافظات

وانتظم طلاب المدارس في عدد من المحافظات، استعدادًا لبداية أول يوم دراسي في الترم الثاني في «الفيوم، بني سويف، المنوفية، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية».

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تحقيق الانضباط وتسليم الطلاب، الكتب المدرسية والمتابعة اليومية للحضور والغياب، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، ومن المقرر انطلاق الدراسة في باقي المحافظات غدًا.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات التي انطلقت بها الدراسة اليوم، انتظام الدراسة واستقبال الطلاب بالمدارس، بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مدة الفصل الدراسي الثاني

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، إلى أنّ الدراسة في الترم الثاني، ستستمر 14 أسبوعًا، على أنّ تنتهي الخميس 6 يونيو المقبل، بإجمالي 96 يومًا، يتخللها إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية.