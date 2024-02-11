فيلم «السيستم» يحقق 89 ألف جنيه إيرادات في دور العرض خلال يوم

بعد احتلاله المركز السابع في شباك التذاكر الجمعة الماضية، استطاع فيلم «السيستم» خلال يوم واحد أن يحتل المركز السادس في قائمة الإيرادات.

فيلم السيستم في المركز السادس

قال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن فيلم السيستم حقق إيرادات بلغت 89 ألف جنيه فقط لا غير، خلال يوم واحد.

ويشارك في فيلم السيستم عددا من الفنانين، من بينهم أحمد الفيشاوي وطارق لطفي ونسرين طافش وبسنت شوقي، من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.

وينافس الفيلم في دور العرض السينمائية بجانب عدد من الأفلام، من بينها رحلة 404 لمنى زكي، والإسكندراني لأحمد العوضي، وأبو نسب لمحمد إمام، ودرويلة لعمرو عبد الجليل وليلة العيد ليسرا.