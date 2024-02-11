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«إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» عن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في غزة

كتب:

منتصر سليمان
11:26 ص | الأحد 11 فبراير 2024
«إكسترا نيوز» تبرز خبر «الوطن»

«إكسترا نيوز» تبرز خبر «الوطن»

عرض برنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذي جاء بعنوان «الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المدنيين في غزة.. ويهدد بالهجوم على رفح الفلسطينية».

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنّ نتنياهو أعلن أنّه وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ خطة مزدوجة لإجلاء سكان رفح الفلسطينية، متسائلًا: «هل يستطيع نتنياهو توجيه أمر لوزير دفاعه بدخول رفح الفلسطينية؟، الإجابة لا، فالأمر لا يتعلق بهوى نتنياهو أو رغبته. 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأضاف القاضي: «في الأصل هو يقوم بعمل نوع من أنواع كركبة المشهد لإطالة أمد المعركة، لأن بايدن يريد الوصول إلى نتيجة منطقية ليقدمها للناخبين الأمريكيين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ونتنياهو تقريبًا اتفق مع اليمين المتطرف وترامب ضد بايدن».

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بقلم منتصر سليمان