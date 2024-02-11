الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف منازل الفلسطينيين في غزة.. واستشهاد العشرات

استشهدت فلسطينية، وأصيب آخرون بينهم طفلة، مساء اليوم، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، وغارات عنيفة جنوب خان يونس، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

ومنذ فجر اليوم، استشهد نحو 42 فلسطينيا، وفق لمصادر طبية، نتيجة غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنازل والمركبات في مدينة رفح الفلسطينية الواقعة بأقصى جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعبئة قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية الواقعة بأقصى جنوب قطاع غزة، وفق لما ذكرته القناة الـ13 الإسرائيلية.

«العالم الإسلامي» تجدد رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير سكان غزة

من جانبها، ‏حذرت رابطة العالم الإسلامي في بيان لـ الأمين العام محمد بن عبدالكريم العيسى، من خطورة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، والتداعيات المروعة التي سيتسبب بها استهدافها، مجددة رفضها القاطع لأي محاولات تقوم بها الاحتلال لتهجير سكان القطاع.

بدوره، حث المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إطلاق سراح المرضى والعاملين الصحيين فورا، من مستشفى الأمل في مدينة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، مضيفا في تصريح مقتضب عبر منصة إكس «تويتر سابقا»،إن التقارير الصادرة حول مداهمة المستشفى، واحتجاز العاملين فيه والمرضى، والأضرار التي لحقت بها، تثير القلق للغاية.

وفي نيكاراجوا إحدى دول أمريكا الوسطى، افتتحت سفارة فلسطين وبلدية ماناجوا، «حديقة فلسطين»، فيما قالت مديرة «معهد نيكاراجوا» لتطوير البلديات، إلييت إسكيفيل، إن بناء الحديقة جاء تقديراً لشعب ياسر عرفات وشعب فلسطين الصامد على أرضه والمناضل من أجل الحصول على حقوقه.

وأوضح القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى نيكاراجوا محمد الشافعي، أهمية إطلاق اسم فلسطين على الحديقة في قلب عاصمة نيكاراجوا، والذي يعكس مدى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين، مشيرا إلى أنها هي الثانية التي تحمل اسم فلسطين في قلب ماناجوا