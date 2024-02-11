أول تعليق من الملك تشارلز بعد إعلان إصابته بمرض السرطان.. ماذا قال؟

في أول تعليق له مُنذ تشخيص إصابته بالسرطان، أعرب الملك تشارلز، ملك بريطانيا، عن شكره العميق لرسائل الدعم من الجمهور، قائلاً: «كما يعلم جميع مرضى السرطان، فإن هذه الأفكار الطيبة هي أكبر عزاء وتشجيع»، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC».

أول تعليق لـ الملك تشارلز

وقال الملك تشارلز في بيان اليوم الأحد: «أريد أن أشكركم من أعماق قلبي على رسائل الدعم والتشجيع العديدة التي تلقيتها خلال الأيام القليلة الماضية»، مُضيفًا «كما يعلم جميع المُصابين بالسرطان، فإن مثل هذه التمنيات الطيبة هي أعظم عزاء وتشجيع».

وأعلن قصر باكنجهام يوم الإثنين، أنه تم تشخيص إصابة تشارلز البالغ من العُمر 75 عاما، بنوع من السرطان بعد أقل من 18 شهرًا من جلوسه على العرش.

تفاصيل تعليق الملك تشارلز الأول

وتابع الملك البريطاني: «أنه لمن من المُشجع أن يسمع كيف ساعد تشخيص حالته في تسليط الضوء على المنظمات التي تعدم مرضى السرطان في المملكة المتحدة وأماكن أخرى».

وتزامنا مع نشر أول تعليق للملك تشارلز، فإنه يُعالج من نوع غير مُحدد من السرطان ويُقيم حاليًا في ساندرينجهام، وتم اكتشاف إصابته بالسرطان أثناء خضوعه للعلاج من تضخم البروستاتا في يناير، وعلى الرغم من عدم الكشف عن نوع السرطان، إلا أن القصر أكد أنه ليس سرطان البروستاتا.

وظهرت أخبار تشخيص حالة «الملك تشارلز» بعد أن قضى ثلاث ليالٍ في المستشفى الشهر الماضي، حيث خضع لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد، ولم يُقدم قصر باكنجهام أي تفاصيل عن حالته، بخلاف القول إنه ليس مُصابًا بسرطان البروستاتا، لكنه أضاف أن الملك يشعر «يإيجابية كبيرة» ويأمل في العودة إلى مهامه الرسمية في أقرب وقت مُمكن.