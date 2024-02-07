تفاصيل لقاء الملك تشارلز والأمير هاري لـ45 دقيقة.. هل انتهت القطيعة؟

زعمت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الأمير هاري كان سيقبل بكل سرور لم شمله مع شقيقه ويليام، لكنه بدلاً من ذلك أمضى ليلة في أحد فنادق لندن عقب لقاء والده الملك تشارلز، الذي يعاني حاليا من مرض السرطان، مشيرة إلى أن الأخوين ليس لديهما خطط للقاء أثناء إقامة الدوق، لكن هناك صديق مشترك يمكن أن يكون بمثابة جسر بينهما، وهو مارك داير، الذي كان مرشدًا للأمراء بعد وفاة والدتهما الأميرة ديانا.

كواليس لقاء هاري بالملك تشارلز

وبحسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية، إن دوق ساسكس طار أكثر من 5000 ميل أمس من منزله في كاليفورنيا إلى لندن لحضور لقاء استمر 45 دقيقة مع والده الملك تشارلز المصاب بالسرطان، وبعدها لم يقض «هاري» الليلة في أي مسكن ملكي، حيث أصبح بلا مأوى فعليًا على أراضي المملكة المتحدة منذ إخلائه من منزله العام الماضي.

وشوهد «هاري» في الجزء الخلفي من سيارة رينج روفر التي كانت تسير في قافلة كبيرة عبر بوابات كلارنس هاوس، حيث يستريح تشارلز، 75 عامًا، بعد العلاج في وقت سابق اليوم من سرطان غير محدد، وكان برفقة أمن الشرطة على الرغم من خلافه المستمر مع وزارة الداخلية.

وغير متوقع أن يبقى «هاري» في لندن لفترة طويلة، ومن المقرر أن يعود إلى منزله في مونتيسيتو في كاليفورنيا الذي يتقاسمه مع زوجته ميجان ماركل وطفليه، آرتشي، أربعة أعوام، وليليبت، عامين، بعد زيارته.

هل يلتقي هاري بشقيقه؟

وقال مصدر لصحيفة «التايمز» الأمريكية، إن السيد داير، الضابط السابق في الحرس الويلزي، والذي تعافى مؤخرًا من سرطان المعدة، كان يقدم الدعم لهاري في السنوات الأخيرة، متابعا: «يمكن الاعتماد دائمًا على مارك للتحدث بشكل منطقي مع هاري وسيكون بمثابة دعم رزين لهاري».

وقال المقربون من هاري، 39 عامًا، إنه يرحب بفرصة مقابلة شقيقه، وأضاف أحد المطلعين: «السبب الرئيسي لسفر الدوق إلى المملكة المتحدة هو زيارة والده.. إذا سنحت الفرصة لرؤية أمير ويلز، لكان الدوق قد قبلها بكل سرور».

وأثار اندفاع دوق ساسكس عبر المحيط الأطلسي الآمال في أن يتم استخدام عودته إلى بريطانيا لتضميد جراحه مع الملك تشارلز وفرصة للتواصل مع شقيقه الأمير ويليام وسط نزاعهما المستمر.

ونادرًا ما تحدث هاري مع والده منذ وفاة الملكة إليزابيث، ويُقال إنه لم يكن هناك اتصال عندما احتفل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، موضحة مصادر في القصر إنه لا توجد خطط لعقد لقاء بين هاري ووليام أثناء وجود دوق ساسكس في لندن، مما يبدد الآمال في إمكانية عودة العلاقات بين الأخوين الملكيين.