بعد إصابته بالسرطان.. هل يتنازل الملك تشارلز عن العرش؟

صرح قصر باكنجهام بأنّ الملك تشارلز الثالث أُصيب بمرض السرطان وبدأ برنامجه للعلاج وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته الملكية، بحسب ما ذكرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وفي التقرير التالي، جاوبت صحيفة «الإندبندنت» على بعض الأسئلة وكانت أهمها هل سيتنازل الملك تشارلز عن العرش، وكيف سيؤثر مرض السرطان على واجباته الملكية؟

تفاصيل تشخيص مرض الملك تشارلز

وجرى تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان، وتمّ اكتشافه أثناء العلاج من تضخم البروستاتا، وجاء في بيان صادر عن قصر باكنجهام: «خلال إجراء المستشفى الأخير للملك لتوسيع البروستاتا الحميد، لوحظت قضية منفصلة مثيرة للقلق، وقد حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلاً من أشكال السرطان».

هل سيتنازل الملك عن العرش؟

ولم يفد البيان الصادر عن قصر باكنجهام بأي مؤشر عن تنحي الملك عن العرش، وفي الواقع، يشير إلى أنَّه يأمل في العودة إلى واجباته بالكامل في المستقبل.

وكان إدوارد الثامن آخر ملك بريطاني يترك العرش، لكن ذلك كان لأسباب شخصية عندما قرر الزواج من الممثلة الأمريكية واليس سيمبسون في عام 1936.

وفي سياق متصل، لم تتنازل والدة تشارلز، الملكة إليزابيث الثانية، عن العرش على الرغم من الصعوبات الصحية التي واجهتها في نهاية حياتها.

كيف سيؤثر التشخيص على واجبات تشارلز الملكية؟

ذكر قصر باكنجهام أنَّ الملك تشارلز سيتوقف مؤقتا عن واجاباته العامة أثناء علاج المرض بناء على نصيحة أطبائه، ومع ذلك سيستمر في الإشراف على الأعمال التجارية الحكومية والأوراق الرسمية.

ولا يزال الملك في المنزل، على الأرجح في كلارنس هاوس، مقر إقامته المفضل في العاصمة، ولكن القصر أوضح أنَّ الملك يعتزم العودة إلى مهامه بمجرد أن تسمح صحته بذلك، ومن المتوقع أنَّ يقف كبار أفراد العائلة المالكة نيابة عنه، لكن النقص في أفراد العائلة المالكة العاملين قد يشكل مشكلة محتملة في الأشهر المقبلة.