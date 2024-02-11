«القاهرة الإخبارية»: استشهاد 14 فردا من العاملين بالهلال الأحمر الفلسطيني

أعلنت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الأطقم الطبية، واستشهاد 14 فردا من العاملين في غزة.

إصابة 30 من الأطقم الطبية

وأضافت في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى إصابة 30 من الأطقم الطبية، واستشهاد 3 في مستشفى الأمل، وجرى حظر إدخال الأكسجين والوقود إلى مستشفيات قطاع غزة، وتزايد حالات الوفاة بالمستشفيات جراء نقص الإمدادات.

وتابعت: «الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 9 من أفراد مستشفى الأمل جنوبي قطاع غزة، وصادر أجهزة الكمبيوتر بها تضرر نحو 30 مقرا للهلال الأحمر في قطاع غزة، وتوقف 20 سيارة إسعاف عن العمل عقب استهدافها».

وأكملت: « انهيار المنظومة الصحية بقطاع غزة لا سيما في المناطق الشمالية والوسطى قطاع غزة يعاني كوارث صحية وبيئية جراء تحلل جثامين الشهداء تحت ركام الأبنية قوات الاحتلال تقتحم المستشفيات بقطاع غزة وتعتقل الكوادر الطبية والمصابين».