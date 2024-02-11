مدير مستشفى غزة الأوروبي: الاحتلال يشن حربا على كل مقومات الحياة في قطاع غزة

قال الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا على كل مقومات الحياة في قطاع غزة، وإننا خاطبنا الجهات المعنية بالقطاع الصحي لتشكيل حماية دولية على المستشفيات.

وأضاف «العقاد» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن حماية المرضى والأطقم الطبية في قطاع غزة أمور تكفلها القوانين الإنسانية الدولية، ونواجه نقصا شديدا في الأدوية والوقود في المستشفيات والمنظومة الصحية بقطاع غزة منهارة.

وتابع مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، أن الاحتلال لا يكف عن ارتكاب الجرائم بحق الكوادر الصحية والمصابين في قطاع غزة، ويهدف لتهجير الفلسطينيين.