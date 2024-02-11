الإجازات المُتبقية في العام الجاري بعد شم النسيم 2024

ينتظر العديد من المواطنين موعد شم النسيم 2024 حتى يحصل الطلاب على إجازة وأيضًا الموظفين سواء القطاع الحكومي أو الخاص وفقًا لتقويم العام الجديد، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» موعد شم النسيم 2024.

شم النسيم 2024

ووفقًا لتقويم العام الجديد يكون موعد شم النسيم 2024 يوم الاثنين الموافق 6 من شهر مايو المُقبل، وبعدها هناك العديد من الإجازات التي تنتظر المواطنين في العام الجاري.

وبالنسبة للإجازات المُتبقية تكون كالتالي:

الفترة من يوم الأربعاء 10 أبريل وحتى يوم الجمعة 12 من نفس الشهر إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء.

إجازات شهر مايو 2024

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إجازة عيد العمال.

إجازات شهر يونيو 2024

الفترة من يوم الاثنين 17 يونيو وحتى الأربعاء 20 من نفس الشهر إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة ثورة 30 يونيو.

إجازات شهر يوليو 2024

يوم الاثنين 8 يوليو 2024 إجازة عيد رأس السنة الهجرية.

يوم الاثنين 16 يوليو 2024 إجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 إجازة ثورة 23 يوليو 1952.

إجازات شهر أكتوبر 2024

يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة انتصارات أكتوبر 1973.