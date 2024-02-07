أخبار سارة تنتظر المصريين قبل عيد الفطر 2024.. اعرفها

ينتظر المصريون عددا من الأخبار السارة التي تقرها الحكومة تخفيفا على المواطنين، وذلك تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير المالية محمد معيط بتحسين الأجور والمعاشات.

أخبار سارة للمصريين قبل عيد الفطر 2024

كشفت مصادر حكومية لـ«الوطن» عن بعض القرارات التي تخص زيادة الأجور للقطاعين الخاص والحكومي خلال الفترة المقبلة، وأيضا المعاشات التأمينية ومعاش تكافل وكرامة، وتأتي الزيادات المقررة كالتالي:

زيادة أجور القطاع الحكومي 2024

وأكدت المصادر، أنه بالنسبة لزيادة الأجور لهذا العام للموظفين في القطاع الحكومي والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون نسمة؛ فإن هناك توقعا بزيادة الحد الأدنى لمرتبات القطاع الحكومي بقيمة مالية تتراوح ما بين 500 : 700 جنيه، والتي من المقرر أن تدرج في موازنة العام المالي 2024 - 2025.

زيادة أجور القطاع الخاص 2024

ووفقا للمصادر، فإن القطاع الخاص أيضا على موعد مع زيادة 200 جنيه في مرتبات نحو 28 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لبند العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأيضا وفقا لقرار المجلس الأعلى للأجور برفع العلاوة الدورية من 100 جنيه في 2023 إلى 200 جنيه في 2024.

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زيادة المعاشات التأمينية لـ11 مليون مواطن

وقالت مصادر مطلعة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه من المقرر أيضا إعلان وصرف زيادة المعاشات التأمينية لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، ضمن حزمة إجراءات الدولة للحماية الاجتماعية لمواجهة غلاء المعيشة، بنسبة 15% تصرف في الأول من أبريل المقبل.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

فيما كشفت في وزارة التضامن الاجتماعي، أن أصحاب معاش تكافل وكرامة على موعد مع زيادة لن تقل عن 25% من قيمة المعاش، منوهة بأنه متوقع صرف الزيادة لهم مع معاش شهر أبريل، المقرر له يوم 15 من كل شهر.