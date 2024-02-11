«لو دبانة وقفت على أكلك ارميه فورًا».. 3 أمراض خطيرة تهدد صحتك

الذباب من الحشرات المزعجة التي تنتشر في المنازل والشوارع، وعلى الرغم من صغر حجم هذه الحشرة إلا أنها تتسبب في مشاكل صحية كبيرة إذا وقفت على الطعام الخاص بك، فلا يتوقف الأمر على تناولها جزء من الطعام، بل يتطرق لما تفعله من طقوس حتى يستطيع تناول ذلك الجزء المتناهي في الصغر، ووفقًا لما ذكرته الدكتورة حبيبة حماد، مدرس مساعد في قسم الحشرات بكلية علوم جامعة عين شمس، من تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نوضح خلال السطور التالية حجم الضرر الذي تتسبب فيه الذبابة عند وقوفها على الطعام.

ماذا تفعل الذبابة عند وقوفها على الطعام؟

فم الذبابة يتكون من خرطوم إسفنجي لا يحتوي على أسنان فلا يستطيع مضغ الطعام، مما لا يوفر عملية الهضم، وعلى هذا يفرز الذباب مادة كيميائية على الطعام تعمل على تحلل الجزء الواقف عليه، حتى يمتصه بواسطة فمه الخرطومي الإسفنجي، وعلى هذا يصاب أجزاء من الطعام بشكل كبير من هذا السائل، مما يجعله غير مناسب للاستهلاك الآدمي، وبالتالي يتسبب في أمراض بالغة الخطورة، كما تحتوي أرجل وخلايا الذباب على الكثير من البكتيريا؛ بسبب ما يتوقف عليه من مخلفات، إذ يستهدف الذباب كل ما يمتلئ بالجراثيم والميكروبات، ولهذا وقوفه على الطعام يكفي لانتقال الكثير من الأمراض إلينا بشكل فوري.

الأمراض التي يسببها وقوف الذباب على الطعام:

التهاب الكبد الوبائي

عند وقوف الذبابة على الطعام، تنقل له الملوثات بشكل سريع، ولذلك يمكن أن يصاب المتناول له بمرض التهاب الكبد الوبائي، إذ تعد أهم وظائف الكبد التخلص من السموم، وعلى هذا تنتقل إليه كل الفيروسات، مما يؤدي إلى إصابته.

جرثومة المعدة

من أنواع البكتريا التي تنتقل إلى المعدة بسبب تناول الطعام بعد وقوف الذبابة عليه البكتريا الحلزونية، والتي بدورها تتكاثر في جدران المعدة، مما يؤدي إلى الإصابة بجرثومة المعدة.

الكوليرا

تناول الطعام الملوث نتيجة وقوف الذبابة عليه، يمكن أن يتسب بشكل كبير في الإصابة بمرض الكوليرا، إذ يكون العامل الأساسي للإصابة به هو تناول طعام أو ماء يحتوي على كمية من الملوثات، وهذا ما تفعله الذبابة عند لمس الطعام.