5 أطعمة غذائية تسبب فشل الكبد.. قاتل صامت

الكبد عضو مهم للغاية في جسم الإنسان إذ يقوم بـ5 آلاف وظيفة حيوية بداخله، ومن أهمها تخليص الجسم من السموم الكيميائية الناتجة عن الطعام، وبالتالي التأثير السلبي على الكبد يمكن أن يتسبب في فقد الحياة، وهناك بعض العادات التي تدمر الكبد، وتسبب فشله بشكل كلي، ووفقًا لما ذكرته دكتور غادة الصايغ، أخصائية التغذية العلاجية، من تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نوضح تلك العادات.

تناول المقليات

الأطعمة المقلية من أقوى أسباب القضاء على الكبد، حيث تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مما يساهم في زيادة الدهون حول الكبد، وبالتالي يتعرض الكبد للتلف مع الوقت.

تناول اللحوم المصنعة

الإفراط في تناول اللحوم المصنعة مثل البرجر، والهوت دوج، واللانشون، والناجتس والبانيه، يعمل على زيادة دهون الكبد بشكل مباشر، مما يعمل على تعريض الكبد للتليف وتعطيله عن أداء وظائفه.

تناول الحلويات

الأطعمة المحتوية على كمية كبيرة من السكر، وخاصًة التي تتعرض للقلي، مثل الزلابيا وبلح الشام والقطايف والدوناتس، تهدد صحة الكبد بشكل كبير، إذ يتحول سكرها إلى دهون تحيط بالكبد بجانب ما تحتويه من دهون مشبعة بسبب القلي، وبالتالي تؤهل زيادة فرصة الفشل الكبدي.

تناول المشروبات الغازية

المواد الفوارة في المشروبات الغازية، تضر الكبد بصورة خطيرة، بجانب مقدار السكر الكثيف في تلك المشروبات، الذي يتحول إلى دهون تغزو محيط الكبد، ولذلك تعد المشروبات الغازية القاتل الصامت للعضو الكبدي.

تناول المخللات

زيادة نسبة الأملاح في المخللات يجعل منها عنصر غذائي ضار بالكبد، إذ أن الملح يحتوي على ذرات الصوديوم، والتي بدورها تتسبب في موت الخلايا الخاصة بالكبد، مما يؤدي إلى الفشل الكبدي.

شرب المياة على دفعة واحدة

أخذ كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة في وضع الوقوف تخل من توازن وظائف الكبد، إذ تتحول لسموم فور دخولها للجهاز الهضمي بسبب السرعة العالية لتدفقها.