محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل لمناقشة آلية تنفيذ مشروع «مهني 2030»

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، في مكتبه بديوان عام المحافظة، حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له من المستشارين ورؤساء إدارات مركزية، وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة، وناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشتركة بين الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة، ومنها التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جهود تعيين ذوي الهمم، ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وشرح وزير العمل آلية «مشروع مهني 2030» الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا بهدف تدريب مليون شخص على مهن يحتاجها سوق العمل، بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية.

تأهيل الشباب لسوق العمل

وأكد المحافظ أن الإسكندرية جاهزة للتعاون مع الوزارة في هذا الملف الهام لتوظيف الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

مناطق صناعية في الإسكندرية

وتعتبر محافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، من المحافظات كثيفة العمالة كونها تضم العديد من المناطق الصناعية وتشمل برج العرب الجديدة، والمنشية الجديدة الصناعية، ومنطقة الناصرية الصناعية، ومنطقة النهضة الصناعية، وأم زغيو الصناعية، وسيبكو الصناعية، ومجمع الصناعات الصغيرة بالعجمي، ومرغم الصناعية بحري وقبلي، ومنطقة مصنع السفن آب الصناعية- الكيلو 31.