انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بجامعة مطروح

أعلنت جامعة مطروح عن انتظام الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023 /2024 في جميع الكليات البالغ عددها 11 كلية.

وقالت جامعة مطروح، إن هناك انتظام مع أول أيام الدراسة خلال الترم الثاني، اليوم الأحد 11 فبراير 2024، ومتابعة جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل لاستقبال الطلاب والطالبات، وحرص إدارة الجامعة على توفير سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منسوبيها.

إعلان جداول المحاضرات في كليات جامعة مطروح

وأكدت جامعة مطروح انتظام سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني في كلية الطب البيطري وكلية التربية وكلية الزراعة وكلية السياحة والفنادق، في بداية الفصل الدراسي الثاني، وجرى الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب والطالبات وإعلان جداول المحاضرات بالكليات في مختلف الفرق الدراسية.

توفير المناخ التعليمي الملائم للطلاب

ووجهت جامعة مطروح بأهمية تواجد العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وكذلك ضرورة توفير المناخ التعليمي الملائم للطلاب والطالبات، مؤكدة ضرورة المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة الطلابية بما يساهم في صقل مهاراتهم وخبراتهم، متمنيًا للجميع دوام التقدم والرقي.