جامعة بنها: انتظام الدراسة وتواجد القيادات في أول أيام الترم الثاني

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، انتظام أول أيام الفصل الدراسي الثاني بكليات بكليات الزراعة والطب البيطري والتربية الرياضية والعلاج الطبيعي.

جاء ذلك بحضور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، ووكلاء الكليات.

المشاركة الفعالة والجادة في الأنشطة

والتقى رئيس جامعة بنها بالطلاب داخل القاعات والمدرجات الدراسية، وطالبهم بالمشاركة الفعالة والجادة في الأنشطة الطلابية لصقل مهاراتهم إلى جانب الدراسة، مؤكدا أن الجامعة تقوم بتنفيذ برنامج تدريبي يتضمن العديد من الأنشطة الطلابية داخل عدد من المراكز والوحدات التعليمية، مشيداً بما شاهده خلال الجولة وانتظام الدراسة وتواجد أعضاء هيئة التدريس وسط أبنائهم الطلاب.

كما تفقد أعمال الصيانة التي تجرى بعدد من الأقسام العلمية بكلية الزراعة، واستعدادات الكلية لزيارة الاعتماد البرامجي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد لاعتماد 3 برامج وهي «برنامج وقاية النبات، برنامج علوم الأغذية، وبرنامج البيوتكنولوجي»، كما تفقد المزارع التعليمية بكلية الطب البيطري.

انتظام سير العملية التعليمية

وأكد رئيس جامعة بنها انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، مضيفا أن جامعة بنها أنهت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت وإعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منسوبيها.