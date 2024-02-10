انتظام الدراسة وإعلان جداول المحاضرات في عدة جامعات اليوم

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتظام العمل في عدد من الكليات بأول أيام الفصل الدراسي الثاني 2024، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين انتظام العمل غدا الأحد بجميع المنشآت الجامعية وفقا للخريطة الزمنية.

انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

وقال الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدراسة انتظمت بمختلف الكليات وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحين أن غدا الأحد تنتظم الدراسة في جميع الجامعات والمعاهد في يومها الثاني وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، منوهاً إلى أنه جرى الكشف عن جداول المحاضرات والتدريبات والسكاشن.

ومن جهته، أكد الدكتور محمود عبدربه، رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في تصريحات لـ«الوطن»، انتظام العمل بمختلف القطاعات والكليات داخل المدينة للفصل الدراسي الثاني وفقا للجدول الزمني للمحاضرات، وانتهاء كافة التجهيزات والترتيبات.