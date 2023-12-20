وكيل «تعليم الغربية» يتابع انتظام الدراسة ويشدد على الاهتمام بالأنشطة

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بمدارس قرى إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث شملت المتابعة مدرسة التربية الفكرية بقرية نواج، ومدرسة منشأة الأوقاف للتعليم الأساسي، التابعتين لإدارة شرق طنطا التعليمية.

الاهتمام بالأنشطة الطلابية

وخلال المتابعة بمدرسة التربية الفكرية بقرية نواج، اطمأن وكيل الوزارة إلى انتظام العملية التعليمية، موجها بضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية داخل المدرسة، وقام بالتنبيه على إدارة المدرسة بمزيد من النظافة، وتوفير المطهرات والصابون السائل بدورات المياه، كما شدد على ضرورة التواصل مع أولياء الأمور للطلاب كثيري الغياب بالمدرسة، وفي مدرسة مدرسة منشأة الأوقاف للتعليم الأساسي، تلاحظ الحضور المتميز للطلاب، وانضباط العملية التعليمية

وخلال متابعته للمدرستين، شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوزيع التغذية على الطلاب قبل فترة الفسحة، بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والاهتمام بمجموعات الدعم المدرسي، وتفعيل حصص المشاهدة لقناة مدرستنا التعليمية.