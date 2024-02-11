مفاجأة الذكاء الاصطناعي.. يكشف الأورام قبل تشخيص الطبيب بـ4 سنوات

الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في الرعاية الصحية وفي كل مجالات الحياة، وهو بداية الثورة الصناعية الخامسة التي بدأت في عام 2020، وما سيتبعها من تغير في شكل العالم كله، بحسب الدكتور هشام كوزو عضو لجنة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الذي أكد أنه يمكن للذكاء الاصطناعي تشخيص الأورام قبل الطبيب بـ4 سنوات.

الذكاء الاصطناعي وحاسبات البشر

«الذكاء الاصطناعي حاول عمل حاسبات وآلات الذكاء البشري في البداية، وتم اكتشاف أن هذا الأمر ليس ممكنًا، لأن الذكاء البشري به صفات لا يمكن أن تحاكيها الآلة»، وفقًا لحديث «كوزو» في برنامج «صباح الخير يا مصر»، مؤكدًا أنه بدأ التفكير في أن تعمل آلات الذكاء الاصطناعي بطريقة منطقية وعقلانية مثل البشر، مشيرًا إلى أن «الذكاء الاصطناعي له تكنولوجيات كثيرة جدا، وكلها تم استغلالها في مجال الرعاية الصحية بكل أشكالها».

قدرات الذكاء الاصطناعي

واستشهد «كوزو» بتقنية رؤية الكمبيوتر، إذ يمكن للكمبيوتر رؤية الأشياء أدق وأفضل من العين البشرية، وهو ما أحدث طفرة في التشخيص الطبي في مجال الأشعة التشخيصية تحديدًا، موضحًا أن ما تم في هذا الأمر طفرة كبيرة.

وأوضح، أن بعض تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي استطاعت تشخيص الأورام 4 سنوات مبكرة مقارنة بالعين البشرية: «لا نتحدث عن تنبؤ، ولكن هذا الأمر تم بالمسح، وعندما تم عرض الأشعة على الذكاء الاصطناعي تم تشخيص حالة استطاع الأطباء تشخيصها، ولكن بعدها بـ4 سنوات».