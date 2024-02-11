محافظ الغربية يتابع توافر السلع الغذائية في المنافذ التجارية بكفر الزيات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في إطار خطة الدولة على تخفيف الأعباء على المواطنين والعمل على توفير السلع الغذائية ومحاربة احتكارها وجشع التجار.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة والأجهزة التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

الرقابة على الأسواق

وأشار خلال جولته بالأسواق والمنافذ التجارية بكفر الزيات إلى تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع ومراقبة أسعارها وجودتها، كما تفقد المحافظ منفذ «معا ضد الغلاء» بكفر الزيات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

توافر السلع الغذائية

كما استمع إلى عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات بالمعارض مثل المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضروات التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.