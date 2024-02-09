تفاصيل معرض أهلا رمضان 2024 قبل انطلاقه.. طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة

كشف مصدر حكومي، انطلاق معرض أهلًا رمضان 2024 بالمحافظات بدءًا من يوم 15 من شهر فبراير الجاري، بالتنسيق مع الغرف التجارية لطرح كميات كبيرة من جميع السلع الغذائية والتموينية من «الأرز والزيوت والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان فضلا عن اللحوم الحمراء والدواجن»، بأسعار مخفضة.

إطلاق معرض أهلا رمضان 2024 وفقا للكثافات السكنية

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أنه من المخطط إطلاق معرض أهلا رمضان 2024 وفقًا للكثافات السكانية لتغطية مساحات واسعة من كل محافظة والوصول إلى كافة المواطنين وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأحياء والمراكز والمدن والقرى وقيادات المحافظات.

أماكن معرض أهلا رمضان بالجيزة

تستعرض «الوطن» جميع منافذ بيع السلع الغذائية، ضمن معارض «أهلا رمضان» لخدمة سكان محافظة الجيزة، كالتالي:

- حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة، ومنفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي، والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

- حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

- حي العجوزة: يضم 11 مجمعا استهلاكيا، بشارع 6 شارع محجوب ثابت، ومنفذ في 16 شارع الفالوجا، ومنفذ خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطى ومنفذ بشارع البطل أحمد عبد العزيز، ومنفذ بشارع الحوفي بمدينة الأوقاف، ومنفذ في 29 شارع جامعة الدول العربية، ومنفذ بشارع الكوثر، ومنفذ في شارع أحمد عرابي، وبكل من شارعي الحجاز والرشيد، ومنفذ في شارع المشروع بميت عقبة.

- حي الهرم: تجهيز 3 منافذ في كل من كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر، وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة، وآخر بشارع سليم بجوار الدائري.

أماكن معرض أهلا رمضان بالقاهرة

وتستعرض «الوطن» أماكن معرض أهلا رمضان المقرر افتتاحها بأحياء وميادين شواع القاهرة كالتالي:

- منفذ أهلا رمضان في منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

- منفذ أهلا رمضان في حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

- منفذ أهلا رمضان في منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

- 4 منافذ أهلا رمضان في المعصرة والتبين.

أماكن معرض أهلا رمضان بالقليوبية

ومن المقرر افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالقرى والمراكز والمدن والأحياء الواقعة بنطاق محافظة القليوبية وهي كالتالي:

- معرض مدينة بنها شارع فريد ندا.

- معرض مدينة طوخ شارع المحكمة بجوار السنترال.

- معرض مدينة قليوب أمام النادي الرياضي شارع مصرف إسكندر.

- معرض مدينة شبرا الخيمه ميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة.

- معرض مدينة القناطر الخيرية بجوار المدرسة الثانوية الصناعية بالقناطر الخيرية.

- معرض شبين القناطر بجوار موقف بنها شبين.