تخفضيات تصل 30%.. أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان في المنوفية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك الذي يبدأ يوم 11 مارس المقبل، ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بمدن وقرى محافظة المنوفية، بعد افتتاح عدد من المعارض خلال الأيام الماضية.

تخفيضات تصل إلى 30%

وأكد أسامة عز الدين، وكيل مديرية التموين بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ «الوطن»، أن تخفيضات معارض أهلا رمضان تترواح ما بين 15 إلى 30%، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من المعارض شاركت في مبادرة أهلا رمضان هذا العام، ومن المقرر أن يتم فتح باقي المنافذ يوم 15 فبراير المقبل .

أسعار السلع الغذائية

وقال أحمد صلاح، أحد البائعين والمشاركين في مبادرة أهلا رمضان، إن جميع السلع الغذائية الاستراتيجية متوفرة بسعر الجملة، مشيرا إلى وجود إقبالا وزحاما شديدا منذ افتتاح المعرض والذي يستمر حتى 15 فبراير بعد بداية شهر رمضان بعدة أيام.

أسعار السلع الغذائية

الزيت: توجد أحجام من لتر إلى 5 لترات، بسعر يتراوح بين 80 إلى 450 جنيها.

الأرز: يتراوح بين 28 إلى 35 جنيها.

المكرونة: توجد أكياس نصف كيلو سعرها يتراوح بين 13 إلى 14 جنيها.

السكر: توجد أكياس سكر كيلو مدعمة من التموين بسعر 27 جنيها.

الشاي: جميع أنواع الشاي بأسعار تتراوح بين 10 إلى 55 جنيها.

الدقيق: أنواع كثيرة يتراوح سعر الكيلو بين 22 إلى 25 جنيها.

الفول: يتراوح سعر كيلو الفول بين 40 إلى 50 جنيها.

العدس: سعر الكيلو يبلغ 70 جنيها.

السمنة: توجد جميع الأحجام بأسعار تبدأ من 115 جنيها.

الجبنة: توجد جميع الأنواع بأسعار تتراوح بين 10 إلى 70 جنيها.

لانشون: توجد جميع الأنواع بأسعار تبدأ من 30 جنيها.

الزبيب: يبلغ سعر الكيلو 130 جنيها.

تمر مجفف: يبلغ سعر الكيلو 70 جنيها.

تمر ناشف: توجد جميع الأنواع بأسعار تتراوح بين 20 إلى 80 جنيها.