«رجال أعمال إسكندرية» تبحث مع القنصل الليبي في مصر سبل تعزيز الاستثمار بين البلدين

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية الدكتور صالح خطاب، القنصل العام الليبي بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمار.

تشجيع الشركات المصرية

وأكد الدكتور صالح العبيدي، القنصل العام الليبي بالإسكندرية، أهمية تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في ليبيا، لأن السوق الليبية تحتاج إلى نهضة وإعمار، مشيرا إلى أهمية دخول الشركات المصرية لليبيا لأنها الأولى والأجدى.

وطمأن القنصل، الحضور على الوضع الأمني بليبيا، مؤكدا أن هناك بالفعل شركات ومشاريع مصرية وغير مصرية بليبيا قيد التنفيذ في الفتره الحالية.

الاستثمار في مختلف القطاعات

وأكد صالح العبيدى، رئيس الغرفة التجارية ببنغازي، أن الحكومة الليبية تشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجدده، والزراعة، والسياحة، مؤكدا أنهم على استعداد تام لتسهيل كل الإجراءات لرجال الأعمال المتوجهين لليبيا.

ورحب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بدعوة الجانب الليبي، مؤكدا ضرورة التنسيق مع أعضاء الجمعية لتلبية الدعوة، وتجهيز وفد من رجال الأعمال لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.