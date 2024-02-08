الغرفة التجارية بالجيزة تعلن موعد إطلاق معارض «أهلا رمضان».. أسعار مخفضة

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن جميع السلع الغذائية والتموينية ستطرح بأسعار منافسة في معارض «أهلا رمضان»، والمقرر أن تنطلق بحد أقصى في 20 فبراير الجاري.

إطلاق 5 معارض لـ«أهلا رمضان»

وأوضح خلال مشاركته في برنامج على مسؤوليتي للإعلامي أحمد موسي، والمذاع على قناة صدي البلد، أن من المخطط إطلاق خمسة معارض لـ«أهلا رمضان» بمحافظة الجيزة، وتوزع في نطاقات جغرافية متعددة داخل المحافظة، وفقًا للكثافات السكانية لتغطية مساحات واسعة من المحافظة، والوصول إلى كافة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي وقيادات المحافظة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 80 عارضًا سيشاركون بمنتجاتهم في معارض أهلا رمضان، ويجرى طرح كميات كبيرة من الأرز والزيوت والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان فضلا عن اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار مناسبة، وتخصيص مساحات داخل المعارض لبيع الملابس الجاهزة بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل مع قرب عيد الفطر.

وأضاف أن هناك انفراجة في أزمة نقص السكر بالأسواق، وذلك بعد توجيه الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية للشركات القابضة بضرورة العمل على توفير كميات كبيرة من السكر، وطرحها في المعارض التابعة للدولة وفي سلاسل المتاجر الكبرى بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وأوضح أن استهلاك المصريين من السكر خلال شهر رمضان يعادل مرة ونصف من حجم الاستهلاك في الشهور العادية، ومن ثم فإن الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية تعمل حاليا على طرح كميات كبيرة من السكر في جميع المحافظات لتلبية الطلب المتوقع.