وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس حرب الإبادة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إننا نشهد كارثة صحية وبيئية ومجاعة محققة، ومشردين تحت الأمطار يواجهون البرد القارس دون أدنى مقومات الحياة، مشيرة إلى أن المستشفيات معطلة ومدمرة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي والنقص الحاد في كل مقومات عمل مراكز العلاج، يأتي ذلك علاوة على الانعدام الكامل للماء والعلاج والدواء والغذاء.

أضافت «الكيلة»، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي بالضفة الغربية، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «سلطات الاحتلال ما زالت تمارس حرب الإبادة تحت أعين المجتمع الدولي ضد كل شيء في قطاع غزة».

وتابعت: «ما زال الاحتلال يزيد على ذلك ويلوح بمزيد من القتل والدمار والهجوم على رفح التي تأوي أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني».