جرائم جديدة لجنود الاحتلال الإسرائيلي.. نهب منازل سكان غزة بعد تشريدهم

لم تقف جرائم جنود الاحتلال الإسرائيلي عند التدمير وقصف المباني، وقتل النساء والأطفال في قطاع غزة حسب، بل تمتد تلك الجرائم إلى سلب ونهب المنازل التي وقعت تحت وطأة القصف بجانب السخرية من معاناة المدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم الدينية في بعض الأحيان حتى البعض من يسرق التراث الفلسطيني دون وجه حق.

ولعل من آخر تلك الجرائم التي لاقت غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، هو سرقة جندي إسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة بعد تشريدهم؛ إذ أظهر مقطع فيديو عبر منصة الفيديوهات «تيك توك» جندي يدعى آرون رافائيل وهو يسرق ساعات باهظة الثمن.

وأوضح مقطع الفيديو المنشور من جانب جندي جيش الاحتلال، والمتمركز في حي الرمال غرب مدينة غزة، يتجول داخل منزل أفرغ من أهله جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 4 أشهر، ثم بدأ يصوب يوضح الدمار الذي لحق بالمنزل، متطرقا بعد ذلك على نهبه للبيت وسرقة مقتنيات أصحابه.

وعقب انتشار ذلك المقطع، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملات شرسة على حساب الجندي الإسرائيلي في تيك توك، مما جعله يضطر إلى غلق صفحته.

Gaza city



An Israeli-Filipino soldier Aaron Rafael stationed in Rimal Neighborhood, west Gaza City, posts a TikTok video hours ago showing him looting Palestinian homes & stealing expensive watches. pic.twitter.com/6wBM613IK2