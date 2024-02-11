بعد توقعات «النقد الدولي».. خبراء: مصر ستحقق معدلات نمو مرتفعة في هذه الحالة

قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، تعليقا على توقعات صندوق النقد الدولي بنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9%، إنّ معدل النمو في الشرق الأوسط ينقسم إلى جزئين دول مصدرة للنفط ودول مستهلكة للنفط، حيث تشهد الأولى معدلات نمو مرتفعة في حال زيادة أسعار النفط عالميا، فيما تشهد الدول المستهلكة للنفط معدل نمو منخفض أو معدوم.

مصر ستشهد معدلات نمو مرتفعة

وأكد الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر ستشهد معدل نمو مرتفعا في حال حدوث استقرار في المنطقة، لأنها تعتبر من الدول المصدرة للنفط خصوصا «الغاز»، ومن المكن أن يتخطى الـ4% بنهاية هذا العام.

وتوقع «أنيس» أن تشهد المغرب والإمارات معدلات نمو غير مسبوقة خلال هذا العام وفي الفترة المقبلة، فيما ستشهد دولتا لبنان والسودان معدل نمو منخفض للغاية.

تغيير الحكومات لعدد من السياسيات

من جانبه، قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه من الممكن أن تصدق توقعات البنك الدولي في حالة حدوث استقرار للأحداث الجيوسياسية في المنطقة، موضحا أن ذلك سيساهم في تحقيق معدل نمو مناسب إلى حد ما في ظل تلك الاختلالات خلال الفترة المقبلة.

وأكد «خضر» لـ«الوطن» أن التحديات السياسية والجيوسياسية والنزاعات، وعدم الاستقرار السياسي، أجبرت الحكومات على تغيرات العديدة من السياسات الخاصة بها، مضيفا أن فرض العقوبات الاقتصادية، والتوترات التجارية، والتغيرات في العلاقات الدولية، وغيرها من العوامل التي يمكن أن تؤثر على الثقة والاستقرار الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الصرعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط أدت إلى العديد من التقلبات والتوترات السياسية والاقتصادية بسبب اشتعال الصراعات و الحروب، التي تودي إلى مصاعب اقتصادية و تباطؤ النمو الاقتصادي، زيادة معدل التضخم، ارتفاع معدلات البطالة، وضعف القطاع المالي، وتدهور الأوضاع المالية للحكومات، زيادة الدين العام، بالإضافة إلى تقلبات في أسعار العملات، وتداعيات أزمات مالية عالمية.

وكشفت تقارير صندوق النقد الدولي، عن حدوث نمو اقتصادات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 2.9% في 2024، ترتفع إلى 4.2% في 2025.