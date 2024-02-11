الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي سرق مفاتيح سيارات الإسعاف

ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تنفذ أساليب جديدة لتقويض حياة الفلسطينيين في قطاع غزة عبر السرقة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه عقب اقتحام مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة، سرقت قوات الاحتلال مفاتيح مركبات الإسعاف والمركبات الإدارية وأغلقت المقود لمنع عمل المركبات في ظل مواصلة حصار المستشفى واستهدافه لليوم العشرين على التوالي.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 128 وسط استمرار القصف وارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 28 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء.