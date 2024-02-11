محافظ أسوان يفتتح الدورة الثانية لبرنامج «المرأة تقود بالمحافظات المصرية»

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن انطلاق الدورة الثانية لبرنامج التدريب «المرأة تقود بالمحافظات المصرية» في المحافظة، في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات، وتحت عنوان «نعيد صياغة المستقبل».

وحضر محافظ أسوان افتتاح البرنامج في مقر ديوان المحافظة بحضور فريق العمل من الأكاديمية الوطنية للتدريب، بقيادة الدكتورة سمر صلاح، والدكتور مينا رؤوف، والدكتورة رشا وهيب.

محافظ أسوان يشيد بجهود تمكين المرأة

وفي كلمته، أكد محافظ أسوان أهمية تمكين المرأة الأسوانية، حيث حققت المحافظة إنجازات متميزة على المستوى المحلي والدولي بفضل جهود المرأة.

وحصلت محافظة أسوان مؤخرًا على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال بعد تأهيل المشروع للمشاركة في المؤتمر العالمي للمناخ كوب 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر الماضي.

ووجه اللواء أشرف عطية الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب، بقيادة الدكتورة رشا راغب، على جهودها في توفير فرص حقيقية لتمكين المرأة والشباب من خلال التدريب والتأهيل والبرامج المتقدمة.

استفادة سيدات أسوان من البرنامج التدريبي

وأكد المحافظ أهمية استفادة سيدات أسوان من هذا البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الممكنة، حيث تم تنظيم البرنامج في أسوان لتسهيل الوصول إليه وتخفيف العبء المالي على المشاركات من المحافظة.