4 أمراض خطيرة ناتجة عن استخدام الموبايل.. تعرف على طرق الوقاية

لا شك أنّ استخدام الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة بات لا غنى عنه يوميًا، وتسبب استخدامه ساعات طويلة إلى إصابة الكثير من الأشخاص بما يُعرف بـ«أمراض العصر» أو «أمراض التكنولوجيا»، إذ تأثرت عظام الجسم بصورة كبيرة خاصة في مناطق اليدين والرقبة والعمود الفقري.

أمراض العصر ظهرت بسبب التكنولوجيا

ويقول الدكتور تامر أبو هميلة استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري، إنّ أمراض العصر المقصود بها الأمراض المُصاحبة للتكنولوجيا الحديثة التي سيطرت على حياتنا اليومية سواء فيما يخص المفاصل أو العظام أو الفقرات، لافتا إلى أن هذه الأمراض تحدث نتيجة إرسال الرسائل باستخدام الموبايل لساعات طويلة، وهو ما يؤثر على مفاصل اليدين وخاصة الأوتار، إذ يُسبب التهاب مُزمن في الأوتار فـ يُصاب الشخص إما اختناق الوتر أو اختناق العصب، وعادة ما تتطلب تدخل جراحي تُعرف بـ«تسليك العصب أو تسليك الأوتار».

وأضاف «أبو هميلة» خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ هذه الأمراض تبدأ أولًا بمرحلة العلاج الدوائي والطبيعي لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في حين تحتاج التدخل الجراحي عندما تصبح العلاجات والمسكنات دون جدوى، ويتحول إلى التهاب مزمن أو اختناق مزمن، ويلجأ الأطباء في هذه الحالة إلى عمليات تسليك العصب أو الوتر، وتتمثل الأعراض في التهاب شديد في أصابع اليد، وعدم القدرة على ضم قبضة اليد أو الإمساك بالقلم أو الكتابة به، والشعور بتنميل في الأصابع، وعدم القدرة على مجرد فتح أوكرة الباب.

طرق الوقاية من أمراض الموبايل

وأوضح استشاري جراحة العظام أنّ أهم طرق الوقاية من هذه الأمراض المرتبطة بالتكنولوجيا، عدم استخدام الهاتف لفترات طويلة لإرسال الرسائل، واستبدالها بالميزات الأخرى التي تغني الشخص عن هذه الطرق التقليدية في الكتابة: «المُصنعين حاليًا بدأو يدركوا خطورة الأمراض دي، وبطلوا يستخدموا لوحات المفاتيح التقليدية ويستبدلوها بالقلم المعروف بالـMagic pen اللي بنكتب بيه على الشاشة فـ بيدينا نفس النص، أو أننا نستخدم الفويس اللي بدي بيه أمر صوتي عشان يكتبلي اللي أنا عايزه».

وقدّم الدكتور تامر أبو هميلة بعض النصائح للأشخاص الذين يعتمدون على الأجهزة الإلكترونية يوميًا لعدد ساعات طويلة لتجنب مشاكل الإصابة بالانزلاقات الغضروفية ومشاكل فقرات الرقبة قائلًا: «مينفعش تكون الكيبورد تحت منك، لازم ترفع الكيبورد وخلّي راسك دايمًا مستوية، وعينيك ونظرك مستوي متبصش لتحت، والشاشة لازم تكبرها، وتتجنب تتني رقبتك فترة طويلة وأنت ماسك الموبايل لو أنت شغلك على الموبايل، وتاخد فترة راحة نص ساعة من وقت للتاني».