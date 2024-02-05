علامة تظهر على الرقبة تشير إلى إصابتك بمرض مميت.. احذر تجاهلها

من المعروف أن ارتفاع ضغط الدم مرض شائع بين الكثيرين، لكن تختلف أسباب الإصابة به، ويوجد نوعان أساسيان منه، وهما ضغط الدم المرتفع الأولي، والنوع الثاني هو ضغط الدم المرتفع الثانوي، وهي حالة تؤثر على شرايين الجسم، إذ تكون قوة دفع الدم في اتجاه الشرايين أعلى من الطبيعي وبشكل مستمر، وذلك يجعل عضلة القلب تعمل بجهد أكبر لضخ الدم، وفقًا للدكتور وليد العوضي استشاري القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن».

الشعور بالنبض في الرقبة

ويشعر العديد من المصابين بارتفاع ضغط الدم بعلامات غربية في أجسامهم، لكنهم لا يعلموا أنها قد تكون مؤشرات لأمراض خطيرة، وخاصة إذا كانوا يعانون من الضغط الدم المرتفع، وأنها قد تؤثر بشكل كبير على صحتهم وتصل بهم إلى أمراض مميتة إذ لم يتم الانتباه لها في بداية ظهورها، إذ يقول استشاري القلب والأوعية الدموية، إنه توجد علامة تظهر على الرقبة هي عبارة عن تنبيه للمريض، وهي «النبض في الرقبة».

وتوجد عدة علامات أخرى لكن الشعور بالنبض في الرقبة، يتجاهله العديد من المصابين بضغط الدم المرتفع، وهذا مؤشر بأن ضغط الدم مرتفع بشكل كبير، وقد يؤثر على الشرايين في أي لحظة، ويؤدي ارتفاعه إلى ضغ دم زائد يؤثر على القلب والأوعية الدموية والدماغ ووصولًا للعينين، وفي هذه الحالة يجب زيارة الطبيب المختص، أو حالة ظهور علامات مثل الصداع الشديد أو حتي المعتدل، والقلق وضيق التنفس والخفقان ونزيف الأنف.

استشاري القلب والأوعية الدموية قال إن ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة والمزمنة التي يصعب العلاج منها، ويؤدي في كثير من الأحيان لأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتة قلبية، والخرف الوعائي وأمراض الشرايين الطرفية، والأمراض الكلوية وتمدد الأوعية الدموية الأبهري.

نصائح للمصابون بارتفاع ضغط الدم

ونصح الطبيب المصابون بضغط الدم من مراجعة العلامات التي تظهر عليهم، والتوقف عن عادة التدخين، وإنقاص الوزن في حالات السمنة بسبب تأثيرها الكبير، والحد من تناول الكافيين، وممارسة الرياضة بشكل مستمر، واتباع نمط حياة صحي، بالإضافة للبعد عن أسباب التوتر.