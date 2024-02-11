عضو بـ«النواب»: مشروع قانون المسنين يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق المسنين يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحافظ على الهوية المصرية ومنظومة القيم الأخلاقية التي يتمتع بها الشعب المصري عبر العصور، زيعبر عن اهتمام الدولة بكل من يعيش على أرضها مصريا كان أو غير ذلك.

الجمهورية الجديدة

وأضحت في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين أن مشروع القانون يؤكد أن الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية الحالية لا تنسى حقوق مواطنيها كبارا وصغارا، وتعمل على تطبيق أحكام الدستور والمواثيق الوطنية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

مشروع قانون المسنين

وأشارت إلى أن مشروع قانون المسنين يعبر عن نوعين من التكريم، أولهما: تكريم الإنسان بصورة عامة لكونه إنسانًا، وثانيهما: تكريم خاص لكبر سنه وجميع أعمال الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ترتكز على فلسفة واضحة وهي تكريم الإنسان وتوقيره، والعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطن، وهذا أحد أسس صناعة الحضارة التي تخدم الإنسان في كل زمان ومكان.