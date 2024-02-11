«خطة النواب» تناقش زيادة المرتبات والمعاشات تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منذ قليل، مناقشة قوانين تبكير زيادات المرتبات والمعاشات 2024 وزيادة الحد الأدنى للأجور وقانون ضريبة الدخل لرفع حد الإعفاء الضريبي تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة للموافقة عليها، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 6 آلاف جنيه، وذلك استعدادًا لبدء تطبيق الزيادة في مرتبات مارس المقبل بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

البرلمان يناقش زيادة المرتبات والمعاشات في 2024

وزيادة المرتبات والمعاشات 2024 من أكثر الأمور التي يحرص قطاع كبير من المواطنين على معرفة تطوراتها، في ظل حزمة الحماية الاجتماعية التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا والتي نصت على رفع الحد الأدنى للأجور بما يشمل أصحاب المعاشات في 2024.

صرف المعاشات

وأوضح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنّض اللجنة تسلمت اليوم مشروعات قوانين الحكومة لتبكير صرف المعاشات وضريبة الدخل وذلك لمناقشتها والانتهاء من إقرارها واعتمادها، لافتًا إلى أنَّ المعتاد صرف الزيادة مع الموازنة الجديدة في يوليو المقبل، ولكن مراعاة للأوضاع الاقتصادية سيتم صرف المرتبات بشكل مبكر في مارس المقبل.

أصحاب المعاشات والمرتبات

وأضاف «الفقي» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ زيادة المرتبات والمعاشات 2024 يستفيد بها أكثر من 60 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمرتبات والمستحقين لمعاش تكافل وكرامة، مؤكدا أن الزيادة الجديدة أدت لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وجاءت في توقيت مهم للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست بدورها على المواطن، مؤكّدًا أنَّ الزيادة الجديدة تتراوح بين 1000 و 1200 جنيها بدءا من مارس المقبل مع رفع حد الاعفاء الضريبي للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي بنسبة 33% ليرتفع من 45 إلى 60 ألف جنيه.