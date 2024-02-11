حزب الوفد: الحوار الاقتصادي ضروري لمواجهة التحديات العالمية

رحب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، باستجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد حوار وطني اقتصادي متخصص لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أنَّ الأحداث العالمية المتعاقبة منذ جائحة كورونا وإعلان الإغلاق في معظم دول العالم، وما أعقبها من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولا إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جميعها ألقت بظلالها علي السلبية على الاقتصاد المصري.

السياسات الاقتصادية

وقال «الجندي» إنَّ الحوار الاقتصادي يجب أن يراعي قدرة السياسات الاقتصادية علي التعاطي مع الأحداث العالمية والتعامل معها إيجابيا والاستفادة منها أيضا، مثمنا قرار مجلس الأمناء بعقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، مؤكّدا أنَّ ذلك سيسهم في إيجاد حلول سريعة من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عاجل مما ينعكس علي حياة المواطنين.

الحوار الوطني الاقتصادي

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى استمرار الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتمّ الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، مشددا على أهمية مشاركة الحكومة في الحوار الوطني الاقتصادي باعتبارها أحد الأطراف المعنية والمسئولة عن تنفيذ توصيات الحوار وهو ما يتطلب عرض رؤيتها وما واجهته من معوقات على أرض الواقع، وهو ما يجعل مخرجات الحوار الوطني تتسم بالواقعية.