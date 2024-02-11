مصر تعزي الإمارات والبحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي بالصومال

تقدمت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بخالص التعازي والمواساة إلى الإمارات والبحرين الشقيقتين، في استشهاد 3من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابطاً من قوة دفاع البحرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي آثم في العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لشعبي الدولتين الشقيقتين ولذوي الضحايا شهداء هذا العمل الإرهابي المشين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء للمصابين.

أكدت مصر دعمها الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة الإرهاب وكل أشكال التطرف، داعيةً إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله وإيوائه.