رئيس جامعة بنها: متابعة أوضاع الطلاب الوافدين من الصومال

التقي الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بالطلاب الصوماليين الوافدين الدارسين بكليات الجامعة، بحضور الدكتور أحمد يوسف، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

حرص الجامعة على متابعة أوضاع الطلاب الوافدين

وقال رئيس جامعة بنها، إن اللقاء يأتي في إطار حرص الجامعة علي متابعة أوضاع الطلاب الوافدين الصوماليين بجميع المراحل الدراسية، والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم والعمل علي تهيئة مناخ مناسب لهم لتلقي العملية التعليمية، مطالبا إياهم بالاندماج مع زملائهم المصريين ومشاركتهم في مختلف الأنشطة الطلابية.

توفير المنح الدراسية للطلاب

وأكد «الجيزاوي»، أن جامعة بنها حريصة علي دعم أبنائها من الطلاب الوافدين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم إن وجدت، وكذلك العمل على تطوير الخدمات الأكاديمية والتعليمية المقدمة لهم، إضافة إلى توفير عدد من المنح الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم العالي والجامعة لهم في مختلف التخصصات باعتبارهم سفراء مصر بالخارج والقوى الناعمة لها.

وأضاف «الجيزاوي»، أن الجامعة حريصة على الاستثمار في خريجيها واستحداث برامج دراسية جديدة بصفة مستمرة بهدف اكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم في المنافسة في سوق العمل ووظائف المستقبل.

من ناحية أخرى، قدم الطلاب الصوماليين الشكر إلى رئيس الجامعة على اهتمامه وتوفير أوجه الدعم لهم خلال فترة دراستهم بالجامعة.