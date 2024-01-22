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رئيس الصومال: علاقتنا مع مصر لا تمثل تهديدا لأي طرف آخر

كتب:

هانى حسن
02:46 م | الإثنين 22 يناير 2024
رئيس الصومال

رئيس الصومال

قال رئيس جمهورية الصومال، حسن شيخ محمود، إنّ كثير من الأشخاص يرون أنّ العلاقة بين مصر وبلاده ضد دول أخرى، مشددًا على أنّ هذا الأمر غير صحيح.

وأضاف محمود خلال لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «لسنا ضد أحد ولا نشكل تهديدا لأحد، فالعلاقات مع مصر قائمة وراسخة، والصومال كانت لديها زيارات متبادلة مع مصر منذ عهد حتشبسوت، وزيارتي لمصر ليست خاصة ولا يلزم أي دعاية لها».

وتابع رئيس الصومال: «علاقتنا المتبادلة وشراكتنا مع مصر ليست موجهة ضد أحد، هي لمصلحتنا الخاصة، والصومال المستقر القوي شرط أساسي لاستقرار المنطقة، فهو النور الساطع اليوم في أفريقيا كلها، ولا أرى أي سبب يجعل أي شخص يشعر بالتهديد عندما تسير الصومال ومصر معا».

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