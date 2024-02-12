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في ذكرى ميلاد الضيف أحمد.. ماذا قال عنه الزعيم عادل إمام؟

كتب:

هبة ياسر
01:31 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
الضيف أحمد

الضيف أحمد

أحد أهم فناني الوسط الفني وُلد بمحافظة الدقهلية في مثل هذا اليوم 12 فبراير من عام 1936، كان أخًا لـ سبعة أشقاء، بدأ يسطع نجم الضيف أحمد وتلمع موهبته في المرحلة الثانوية مروراً بالجامعة، كما استطاع أن يعمل على تكوين عدة أصدقاء أثناء دراسته بالجامعة، ومنهم الزعيم عادل إمام.

قام الضيف أحمد الذي تمر ذكرى ميلاده اليوم، بالتمثيل والإخراج على خشبة مسرح الجامعة، واستطاع الحصول على الميدالية الذهبية بجدارة في مسابقة كأس الجامعات، عرفة الجمهور بعد أن شارك في تأسيس فرقة «ثلاثي أضوار المسرح» التي ضمَّت الفنان الكبير سمير غانم وجورج سيدهم.

علاقة الضيف أحمد بـ«الزعيم»

وفي أحد اللقاءات التليفزيونية تحدث الزعيم عادل إمام عن علاقتة بالضيف أحمد قائلاً «بداية معرفتي بالضيف أحمد تسبق الاحتراف، وكان من الشباب المثقف جداً كما أنه درس بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وكان على دراية واطلاع كبير للآداب الإنجليزية».

حصره في أدوار الكوميديا

وتابع الزعيم حديثه «كان لديه حس درامي كبير، كما أن ثقافته عالية وظهر ذلك من خلال أعماله وطريقة تناوله للموضوعات، ويعتبر صاحب فكرة ثلاثي أضواء المسرح»، واستكمل «شاركته في أعمال عدة، وكانت من أحلامه المشاركة في أعمال تراجيدية لكنه لم يحالفه الحظ وتوفي وهو محصور في إطار الكوميديا».  

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