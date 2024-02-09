محمد عادل إمام يعلن عرض فيلم أبو نسب في إسبانيا الشهر المقبل

أعلن الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عرض فيلم أبو نسب في سينمات إسبانيا اعتبارا من الشهر المقبل.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للفيلم معلقا: «أبو نسب يغزو العالم،لأول مرة في التاريخ فيلم عربي يعرض في سينمات إسبانيا، فيلم أبو نسب للنجم محمد إمام».

أبطال فيلم أبو نسب

ويشارك في فيلم أبو نسب عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.