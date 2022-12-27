5 فنانين رحلوا عن عالمنا في سن الثلاثين.. أبرزهم الضيف أحمد ونعيمة عاكف

على الرغم من أن الموت القلبي المفاجئ عند الشباب ليس شائعًا، إلا أن فقدان حياة أي شخص أمر صعب جدًا وتأثيره مدمر على المحيطين به، وهناك العديد من النجوم رحلوا عن عالمنا وهم في الثلاثينيات من عمرهم، ما شكل ذلك صدمة تلقتها الجماهير المصرية والعربية حزنا عليهم لرحيلهم المفاجئ وفي عمر مبكر، ومن أبرزهم ميرنا المهندس وعمرو سمير.

وتستعرض جريدة «الوطن» أبرز 5 نجوم رحلوا عن عالمنا وهم في سن الثلاثينيات من عمرهم، وذلك في السطور التالية:

ميرنا المهندس

رحلت الفنانة ميرنا المهندس عن عالمنا في ديسمبر 2015، قبل سنوات من أزمة صحية شديدة، دخلت على إثرها إلى المستشفى، ثم عادت للمشاركة في الأعمال الفنية، إلا أنها هذه المرة لم تستطع أن تتعافى من الأزمة التي تسببت في وفاتها، وأصيبت بسرطان القولون الذي عانت منه لفترة طويلة، وانتهى صراعها مع المرض بوفاتها يوم الأربعاء 5 أغسطس 2015 عن عمر ناهز 39 عاما.

الضيف أحمد

الضيف أحمد من مواليد 12 ديسمبر 1936 ورحل في 16 ابريل 1970، كان ضمن فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي تكونت منه ومن الفنانين سمير غانم وجورج سيدهم، وتألق الضيف أحمد في أعمال فنية كثيرة، ومات في سن الـ 34 عاماً بشكل مفاجئ.

عمرو سمير

توفى عمرو سمير عن عمر ناهز الـ33 عاما، بدأ المذيع والممثل الشاب حياته كممثل وهو فى سن العاشرة من عمره، حيث شارك فى فيلم «القتل اللذيذ»، أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج.

عمر خورشيد

عمر خورشيد موسيقار وفنان مصري، فجع المصريون بعد نشر خبر وفاته في 29 مايو من العام 1981 عن عمر يناهز 36 عاما إثر حادث سيارة غامض في منطقة الهرم بالجيزة جنوب القاهرة.

نعيمة عاكف

شعرت نعيمة عاكف ببعض الألم أثناء عملها في فلم بياعة الجرايد وذلك في عام 1963 وعند عمل الفحوصات اكتشفت أنها مصابة بداء السرطان وصارعت المرض في الثلاث سنوات الأخيرة من حياتها حيث توفيت في 23 أبريل 1966 بعد رحلة مع مرض سرطان الأمعاء، عن عمر يناهز 36 عاما.