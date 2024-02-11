1500 طفل وطفلة يستفيدون من قافلة «عيالنا» بمحافظات الصعيد

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، أن عدد الأطفال المستفيدين من قافلة «عيالنا» بمحافظات الصعيد ضمن برنامج وزارة الثقافة للعدالة الثقافية، وصل إلى 1500 طفل.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن قافلة المركز القومي لثقافة الطفل والتي تقام تحت شعار «عيالنا» توجهت إلى صعيد مصر بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، لتقديم الخدمة الثقافية للأطفال في كل محافظات الجمهورية، بخاصة المناطق النائية.

وبدأت في مركز شباب السوالم بطهطا بمحافظة سوهاج، وذلك يومي 7 و8 فبراير الجاري، وبلغ عدد الأطفال المستفيدين 620 طفلا، ثم مركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط يوم الجمعة 9 فبراير وبلغ عدد الأطفال المستفيدين 540 طفلا.

واختتمت القافلة فعالياتها في مركز شباب ناصر ملوي بمحافظة المنيا يومى 10 و11 فبراير وبلغ عدد المستفيدين 350 طفلا، ليصل عدد المستفيدين ألف وخمسمائة طفل وطفلة تقريبا ضمن برنامج وزارة الثقافة للعدالة الثقافية في إطار رؤية مصر 2030.

أنشطة القوافل الثقافية

وتضمنت القوافل مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش التفاعلية بالإضافة إلى ورش الفنون التشكيلية منها أورجامي، طباعة، فن الكولاج، كروت مجسمة، لوحة بالفسيفساء، تشكيلات ورقية، رسم على الوجه، تشكيل عين حورس وزهرة اللوتس مجسمة، لوحات مجسمة، فانوس ومحفظة بالورق، تيجان بشعارات للتوعية، وورش الحكي والتلوين للتوعية ضد الفساد، ورشة تثقيفية عن القدس عربية، كما قدم فنانو المركز عروض الأراجوز ومجموعة من المسابقات الثقافية، وتم توزيع جوائز من أحدث إصدارات المركز على الأطفال المشاركين مجانا، وغيرها من الأنشطة المختلفة التي تستهدف جميعها اكتشاف الأطفال الموهوبين وتنمية مواهبهم.