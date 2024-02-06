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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزيرة الثقافة: الإقبال على معرض الكتاب هذا العام فاق التوقعات

كتب:

طارق صقر
11:25 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الإقبال هذا العام على معرض القاهرة الدولي للكتاب فاق كل التوقعات، مشيرة إلى أن البداية من خلال موافقة 70 دولة على المشاركة في أول مرة في تاريخ هذا المعرض.

مشاركة 1200 ناشر في معرض الكتاب

وأضافت «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج «المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، أن هذا الزخم من المشاركة في معرض الكتاب تبعه مشاركة 1200 ناشر، وكانت النرويج دولة ضيف الشرف لهذه النسخة من معرض الكتاب.

وأشارت إلى أن هذه أول مرة يقتحم فيها معرض الكتاب هذه المنطقة من العالم من خلال دولة النرويج، ما يعد انفتاحا على ثقافات مختلفة، وأسلوب حضارات مختلفة.

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بقلم طارق صقر